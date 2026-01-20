Antakya\'da ev yangını

Hatay'da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.
Yangın; Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Çevreye sıçramadan söndürülen yangında evde hasar oluştu. - HATAY
