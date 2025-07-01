Hatay'da Orman Yangını 22. Saatte Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Hatay'da Orman Yangını 22. Saatte Mücadele Devam Ediyor

Hatay\'da Orman Yangını 22. Saatte Mücadele Devam Ediyor
01.07.2025 08:30
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Antakya'daki orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor, 1800 kişi tahliye edildi.

Hatay'da ekiplerin orman yangınına müdahalesi 22. saatte karadan ve havadan devam ediyor.

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevlere ekipler karadan müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. Yangının 22. saatinde ilerlemeye devam eden yangın rüzgarın hızını kaybetmesiyle yavaşlasa da ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Öte yandan alevlerin etkili olduğu bölgede nüfusun yaklaşık 3 bin olduğu, 200 hane bin 800 kişiye yakın vatandaşın yangın nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Ekiplerin eş güdümlü çalışmasıyla hayvanların tahliyesi yakın çevredeki ahırlara yapıldı.

"Keşke kül yerine yağmur yağsa"

Yangının bir an önce kontrol altına alınması için yağmurun yağmasını isteyen Dilber Alkaya, "Yangın çok kısa süre içerisinde büyüdü. Geceden itibaren çocuklarımızla birlikte uyuyamadık. Bölgede bazı evler tahliye edildi. Keşke kül yerine yağmur yağsa. Çok şükür şu an halen söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Orman Yangını 22. Saatte Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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