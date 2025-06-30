Hatay'da kent merkezine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, evlere zarar vermeye başladı.
Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada yaşanan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölgede yaşanan kuvvetli fırtınanın etkisiyle alevler evlere sıçradı. Bölgede evlerine alevler sıçrayan vatandaşların zor anları kameraya yansıdı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Orman Yangını Evleri Tehdit Ediyor - Son Dakika
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