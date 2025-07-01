Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Hatay\'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
01.07.2025 10:34
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Hatay'da orman yangını 24 saattir sürüyor; 1800 kişi tahliye edildi, müdahale havadan ve karadan sürmekte.

Hatay'da ekiplerin orman yangınına müdahalesi 24'üncü saatte karadan ve havadan devam ediyor.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. Yangının 24'üncü saatinde ilerlemeye devam eden yangın rüzgarın hızını kaybetmesiyle yavaşlasa da ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Öte yandan alevlerin etkili olduğu bölgede yaklaşık 3000 nüfus olduğu, 200 hanedeki bin 800 kişiye yakın vatandaşın yangın nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Ekiplerin müdahalesinin de Alahan mevkiinde devam ettiği öğrenildi.

"Keşke kül yerine yağmur yağsa"

Yangının söndürülmesi için canla başla ekiplere desteğe giden 22 yaşındaki Muzaffer Öztürk, "Dün başlayan yangınla canla başla mücadele ediyoruz. Bizler de yerel halk olarak kolluk kuvvetlerine destek veriyoruz. Dün akşamdan bu yana yangını söndürmeye çalışıyoruz, rüzgardan dolayı sönen yer bir anda tekrardan alevleniyor. Bizler de gece saat dokuz sularında başladık sabaha kadar devam ettik. Allah devletimize zeval vermesin. Destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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