Hatay\'da Orman Yangınına Vatandaş Desteği

Hatay'da 25 saattir süren orman yangınına 16 ilden gelen ekipler müdahale ederken, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da traktör ve araçlarıyla gölete su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın 25 saattir devam ederken, ekipler hem havadan hem de karadan müdahaleyi sürdürüyor. Alevler Alahan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkisini hissettiriyor. Yangına müdahale çalışmalarını kolaylaştırmak için vatandaşlar da seferber oldu. Vatandaşlar, yangın söndürme helikopterlerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Yayladağı ve çevre mahallelerden Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde bulunan gölete traktör ve araçlarıyla içme suyu taşıyor.

"Traktörlerimizle, araçlarımızla içme suyumuzu getiriyoruz"

Yayladağı Bozlu Mahallesi'nden gelen Adnan Kadim, sabah saatlerinden bu yana traktörüyle su taşıdığını belirterek, "Akşamdan bu yana buradaki havuza köyümüzdeki içme suyunu çekiyoruz. Yeter ki ormanlarımız yanmasın. Biz hepimiz bir aileyiz. Traktörlerimizle, araçlarımızla içme suyumuzu getiriyoruz. 45 kilometreden buraya su taşıyoruz" dedi. - HATAY