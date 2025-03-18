Hatay\'da Otomobil Dereye Uçtu

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin istinat duvarına çarparak dereye uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil dereye uçtu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY