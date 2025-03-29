Hatay\'da Otomobil Takla Attı

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Karasu mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
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