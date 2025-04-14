Hatay\'da Park Halindeki Araç Yandı

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobilde hasar oluştu.
Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan Konya Konteyner Kent 1. etap içerisinde yaşandı. Konteyner kentte park halinde bulunan araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangından dolayı araçta maddi hasar oluştu. - HATAY
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