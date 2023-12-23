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Hatay'da prizde unutulan elektrik sobası konteynırı küle çevirdi - Son Dakika
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Hatay'da prizde unutulan elektrik sobası konteynırı küle çevirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, yaşadığı konteynırdan çıkarken prizde takılı unuttuğu elektrik sobası nedeniyle yangın çıkardı. Yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Konteynır ise kullanılamaz hale geldi.

Hatay\'da prizde unutulan elektrik sobası konteynırı küle çevirdi
23.12.2023 - 11:55,
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde prizde takılı unutulan elektrik sobası konteynırı küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi yaşadığı konteynırdan çıkarken elektrik sobasını prizden çekmeyi unuttu. Prizi eriten elektrik sobası, önünde bulunan plastik çamaşır dolabını tutuşturması sonucunda yangın meydana geldi. Yangına ilk başta çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti. Ardından bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Yangında konteynır tamamen kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Samandağ, Hatay, İtfaiye, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da prizde unutulan elektrik sobası konteynırı küle çevirdi - Son Dakika


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