Hatay\'da Şantiyede Yangın, İtfaiye Müdahale Etti

Hatay'ın Defne ilçesinde bir şantiyede çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede bulunan şantiye alanındaki işçi yatakhanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın büyümeden müdahale ederek söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY