Hatay'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

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HATAY (İHA) – Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan araç, alevlere teslim oldu. Kameralara yansıyan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, TEM otoyolu İskenderun ilçesi mevkiinde meydana geldi. Otoyol üzerinde ilerleyen 01 ARR 218 plakalı Ford marka otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Kısa sürede alev alan aracın sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yanan araçta maddi hasar oluşurken aracın yandığı anlar kameraya yansıdı. - HATAY