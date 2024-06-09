Hatay'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Hatay'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, TEM otoyolu İskenderun ilçesi mevkiinde meydana geldi.

09.06.2024 09:13
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HATAY (İHA) – Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan araç, alevlere teslim oldu. Kameralara yansıyan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, TEM otoyolu İskenderun ilçesi mevkiinde meydana geldi. Otoyol üzerinde ilerleyen 01 ARR 218 plakalı Ford marka otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Kısa sürede alev alan aracın sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yanan araçta maddi hasar oluşurken aracın yandığı anlar kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu - Son Dakika

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