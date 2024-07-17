Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan araçta maddi hasar oluştu.
Yangın, Payas - Dörtyol karayolunda meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobilin motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, aracın tamamını sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışması gerçekleştirilen aracın motor kısmında hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alev alan araçta maddi hasar oluştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?