Hatay'da takla atarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya çevreyolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak orta refüjde ters döndü. Kazada araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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