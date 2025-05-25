Hatay'da takla atarak yan dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi sahil mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 AYJ 804 plakalı Volkswagen plakalı otomobil, dut ağacına çarptıktan sonra takla atarak yan döndü. Kazada yaralanan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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