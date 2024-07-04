Hatay\'da tarımsal seraların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da tarımsal seraların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Samandağ ilçesinde tarımsal olarak kullanılan seraların bulunduğu alanda meydana geldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında alevler serayı sarmadan kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
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