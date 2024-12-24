Hatay'da tavuk çiftliğinin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, İskenderun ilçesi Çankaya Mahallesi'nde bulunan tavuk çiftliğinin yem deposunda yaşandı. İhbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, tavukların bulunduğu bölüme sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında çiftliğin depo kısmında hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Tavuk Çiftliğinde Yangın - Son Dakika
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