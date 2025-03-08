İşçilerin kaldığı konteyner yandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
HATAY - Hatay'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yaşanan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Yangın, Antakya ilçesi Emek Mahallesi mevkiinde yaşandı. Bölgede bulunan şantiye alanında konaklayan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yandı. Yangında konteynerde kalan 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevrede bulunan konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavi altında olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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