Hatay\'da Yangın 16 Saatte Söndürüldü

Hatay'da samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla 16 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikteki samanlıkta yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan saman balyalarını fark eden işletme çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Beside bulunan büyükbaş hayvanlar, itfaiye ekipleri ve işletme çalışanları tarafından boşaltıldı. Alevler, ekiplerin yaklaşık 16 saat süren uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY