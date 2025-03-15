Hatay'da alevlere teslim olan 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. İhbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol alınırken yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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