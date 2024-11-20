Hatay\'da Yangın Söndürüldü

Hatay'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu. - HATAY
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