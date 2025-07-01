Hatay'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Hatay'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Hatay\'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor
01.07.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 24 saat süren yangına 16 ilden ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Hatay'da yaşanan yangında 24 saat geride kalırken, alevlere 16 ilden gelen ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin ivedilikle kısa sürede müdahaleye başladığı yangında mücadele karadan ve havadan devam etti. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın 24 saat geride kalırken, alevler Alahan Mahallesi'nde ormanlık alanda etkisi sürdürüyor. Yangına destek için; Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Konya, Sivas, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Niğde, Batman, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Erzincan, Diyarbakır, Erzurum ve Konya'dan 48 araç ve 121 personel geldi. Yangına müdahalede toplamda 674 araç ve 1927 personel görev alıyor.

Gözü yaşlı mahalle sakini Merve Güler, yangının sönmesini istediğini dile getirdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Antakya, 3-sayfa, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
Neden küstüğünü ilk kez anlattı Ayşe Ekiz’den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Gürcistan’da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi Gürcistan'da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
El Salvador’dan Paris’teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa’ya Yollarız El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
Plastik fabrikasında feci olay İşçinin bacakları koptu Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu

11:04
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
10:54
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma Cemil Tugay’ın şikayetiyle başlamış
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış
10:18
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi İşte masadaki rakamlar
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
09:19
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
15:58
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
15:42
Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi
Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi
15:41
En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor Tarih verildi
En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor! Tarih verildi
15:37
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı
15:26
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
15:22
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu
15:19
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor İşte beklenen satış fiyatı
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı
15:16
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
15:03
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum’da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 11:48:43. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.