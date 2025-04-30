Hatay'da aracın kaputuna giren yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde bulunan yavru kedi, bir aracın kaputuna girdi. Araç kaputundan kedinin sesini duyan araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracın kaputundan kediyi kurtardı. Yavru kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yavru Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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