Hatay'da bir aracın motor kısmına giren yavru köpek, lastik çıkarılarak kurtarıldı.
Antakya İlçesinde aracın motor kısmına girerek sıkışan yavru köpeği kurtaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yavru köpek, aracın lastiğinin çıkarılmasıyla itfaiye ekipleri tarafından zorlu çalışmayla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yavru Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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