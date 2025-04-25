Hatay\'da Yaya Geçidinde Kaza

Hatay'da karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan kadın yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi EXPO yolunda meydana geldi. Yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY