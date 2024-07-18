Hatay'da Yayla Yolunda Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

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Hatay'da yayla yolunda kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat P. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yayla yolunda uçurumdan uçtu. Kazada sürücü Sedat P. ile eşi Güzide P. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralı çifti kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY