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Hatay polisi faili meçhul cinayeti çözdü - Son Dakika
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Hatay polisi faili meçhul cinayeti çözdü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesi olayına karıştığı öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı. Olayın ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü, cinayeti çözmek için çalışma başlattı ve A.T., M.E.D., M.A., H.D., S.K. ve B.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden A.T., M.E.D., M.A., H.D., S.K. ve B.B. tutuklanırken, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.12.2023 - 19:26,
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Hatay polisi faili meçhul cinayeti çözdü

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesi, olayına karıştığı öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay 28 Eylül 2023 tarihinde Antakya'nın Ekinci Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre hareket halindeki araca ateş açılması sonucu sürücü S.K. vurularak hayatını kaybetti. Sürücü hayatını kaybedince kaza yapan araçta bulunan iki kişi de yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Bu olayın ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü, cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis cinayeti A.T., M.E.D., M.A., H.D., B.B., S.K. ve C.Ç. isimli şüphelilerin işlediği belirlenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.T., M.E.D., M.A., H.D., S.K. ve B.B. tutuklanırken, C.Ç.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay polisi faili meçhul cinayeti çözdü
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antakya, Ekinci, Eylül, Hatay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay polisi faili meçhul cinayeti çözdü - Son Dakika


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