Hatay'da havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı
Arsuz ilçesi Uluçınar Mahallesi'nde bulunan bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi kendi çalarıyla kurtaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, duvarı kırarak yavru kediyi kurtardı. Titiz ve hummalı çalışmayla kurtarılan kedi sağlıklı olarak sahibine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Havalandırma Boşluğundaki Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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