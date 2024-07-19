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Havran'daki orman yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması ile kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Havran'ın Eymir Kırsal Mahallesi sınırları içinde Şapçı Rampalarında öğle saatlerinde bir minibüste başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Havran Belediyesi, Polis TOMA ve Jandarma TOMA ekipleri havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle ekiplerin müdahalesinin zorlaştığı yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 16 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 9 uçak, 3 helikopter, 6 dozer, 2 ekskavatör, 1 treyler ve diğer kamu kurum ve Kuruluşlarından gelen 22 araç ve iş makinesi ile birlikte toplam 88 araç 170 personel ile müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sonrasında hasar tespit ve yangının çıkış nedeniyle soruşturma başlatılacak.