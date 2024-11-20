Hazine Arazisinde İzinsiz Çalışma

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Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde iş makinesiyle izinsiz yer açtığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Olay, Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapılan devriye esnasında Y.Ö. isimli şahsın iş makinesi ile M.Ç. isimli şahıs adına hazine arazisinde izinsiz yer açtığı tespit edildi. Yapılan çalışma sonlandırılırken, şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, tutanaklar ise ilgili kurumlara iletildi. - AYDIN