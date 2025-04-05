Hediye Paketi İçinden Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
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Hediye Paketi İçinden Uyuşturucu Çıktı

İzmir'de seyyar pazarcının hediye paketlerinde 39,6 kg skank esrar ele geçirildi, tutuklandı.

05.04.2025 22:08
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Seyyar pazarcının hediye paketlerinden uyuşturucu çıktı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde seyyar pazarcılık yaptığı öğrenilen bir kişiye ait olduğu öğrenilen hediye paketlerinin içerisinde, 39 kilo 600 gram skank esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Konak ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen iş yeri adresi ve bir araçta yapılan aramalarda, seyyar pazarcılık yaptığı öğrenilen Y.E.'ye ait 39 kilo 600 gram skank esrar maddesi ile 2 adet tabanca ve 730 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Hediye paketlerinden uyuşturucu, boks eldiveninden silah çıktı

Öte yandan yapılan aramada, uyuşturucu maddelerin hediye paketi görünümlü poşetlere gizlendiği görüldü. Şüpheliye ait tabancaların ise, boks eldiveni içerisine gizlendiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.E., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.E. ise, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hediye Paketi İçinden Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika

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