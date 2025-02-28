Helikopterle Acil Sevk

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 65 yaşındaki GİS kanama tanılı hasta, helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören hastanın durumunun ileri seviyede takip edilmesi gerektiğine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans devreye girerek hastayı hızla Van'a nakletti. Hasta, uzman sağlık ekiplerinin eşliğinde hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı. - VAN
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