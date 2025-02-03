Heybeliada'da iskele altında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Heybeliada iskelesinde yaşandı. İskelenin altından kedi sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri denize girerek, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. Kedinin kurtarılma anları ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Heybeliada'da Mahsur Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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