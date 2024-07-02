Hindistan'daki Ayinde Can Kaybı 116'ya Yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'daki Ayinde Can Kaybı 116'ya Yükseldi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Hathras bölgesindeki Hindu ayini sırasında yaşanan izdihamda can kaybı artarak 116'ya yükseldi. İzdihamın nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer soruşturma başlattıklarını ve sorumlular hakkında işlem yapılacağını açıkladı.

02.07.2024 22:02
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki ayinde yaşanan izdihamda can kaybı 116'ya yükseldi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Hathras bölgesindeki Hindu ayini sırasında yaşanan izdihamda can kaybı arttı. Yetkililer, izdihamdaki can kaybının 116'ya yükseldiğini açıkladı. İzdihamın nedeni henüz netlik kazanmazken, Uttar Pradesh Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, izdihamın kalabalığın etkinlikten sonra aşağı inmekte olan din adamına dokunmak için sahneye doğru itmeye başlamasıyla meydana geldiğini söyledi.

Polis, izdihamla ilgili soruşturma başlattıklarını ve sorumlular hakkında işlem yapılacağına vurguladı. Eyalet Emniyet Müdürü Prashant Kumar, "Yetkililerin ihmalleri de araştırılacak ve 24 saat içinde hazır olacak rapora dayanarak harekete geçilecek" dedi. - UTTAR PRADES

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'daki Ayinde Can Kaybı 116'ya Yükseldi - Son Dakika

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