Hindu Ayinindeki İzdihama İlişkin 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Hindu Ayinindeki İzdihama İlişkin 6 Kişi Tutuklandı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Hindu ayininde yaşanan izdihamın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si kadın 6 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında ayinde görevli gönüllüler de bulunuyor. Baş şüpheli Prakash Madhukar ise hala kaçak durumda olup, teslim edenlere ödül verileceği açıklandı. İzdihamın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayın arkasında bir komplo olup olmadığı da araştırılıyor.

04.07.2024 16:04
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 121 kişinin ölümüne neden olan Hindu ayinindeki izdihama ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 kişi tutuklandı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Hindu ayininde yaşanan izdihamın yankıları sürüyor. Hathras bölgesinde salı günü yaşanan ve 121 kişinin ölümüne neden olan izdihama ilişkin yürütülen soruşturmada 2'si kadın 6 kişiye tutuklama kararı verildi. Tutuklananların ayinde görevli gönüllüler olduğu kaydedildi.

Eyalet polisi, şu anda kaçak olan Prakash Madhukar isimli baş şüpheliyi güvenlik güçlerine teslim edenlere bin 197 dolar ödül verileceğini aktardı. Polis Shalabh Mathur düzenlediği basın toplantısında, "Zanlılar hakkında kefaletsiz tutuklama emri çıkarttık. Gönüllülerin ayin sona erdikten sonra kalabalıkla ilgilenirken ihmalkar davrandıkları tespit edildi. İşler kontrolden çıkınca da kaçmışlar. Olayın arkasında herhangi bir komplo olup olmadığına da araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, polisin 80 bin kişiye izin vermesine rağmen ayine 250 bin kişinin katıldığını belirtmişti. İzdihamın nedeni henüz netlik kazanmazken, Uttar Pradesh Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, izdihamın kalabalığın etkinlikten sonra aşağı inmekte olan din adamına dokunmak için sahneye doğru itmeye başlamasıyla meydana geldiğini söylemişti. - UTTAR PRADES

Kaynak: İHA

Hindistan, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindu Ayinindeki İzdihama İlişkin 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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