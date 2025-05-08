Hırsız Duvara Tırmanıp Kablo Çaldı - Son Dakika
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Hırsız Duvara Tırmanıp Kablo Çaldı

Adana'da gece evlerin duvarına tırmanarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

08.05.2025 15:40
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Duvara tırmanıp böyle kablo çaldı, yakalanıp tutuklandı

ADANA - Adana'da geceleri sokaklarda keşif yaparak evlerin duvarlarına tırmanarak hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilk olay 14 Nisan saat 02.00 sıralarında Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyerek sokakta keşif yaptığı belirlenen S. A., bir süre sonra F.A.'ya ait evin duvarına tırmandı. Bahçede, merdiven üzerinde duran içinde 100 metre elektrik kablosu ve matkap bulunan çuvalı fark eden şüpheli, duvardan atlayarak çuvalı alıp kaçtı. O anlar, sokakta bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İkinci olay ise 20 Nisan'da Akkapı Mahallesi'nde yaşandı. Z.Z.'ye ait inşaat halindeki evin duvarına tırmanan şüpheli., avluda bulunan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki elektrik kablosunu çaldı. Bu olayda güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin çaldığı kablolarla evin duvarı üzerinden yürüdüğü anlar da net şekilde yer aldı.

Her iki olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis tespit ettikleri S.A.'yı saklandığı evde operasyonla yakaladı. Emniyetteki ifadesinde çaldığı malzemeleri tanımadığı bir kişiye sattığını itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsız Duvara Tırmanıp Kablo Çaldı - Son Dakika

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