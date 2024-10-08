Hırsız Kuzenler 450 Bin Lira Çaldı - Son Dakika
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Hırsız Kuzenler 450 Bin Lira Çaldı

Cezaevinden çıkan kuzenler, motosikletle hırsızlık yaparak 450 bin lira değerinde eşya çaldı.

08.10.2024 09:17
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Bursa'da 10 yıl önce hırsızlık suçundan cezaevine giren ve 2 hafta önce tahliye olan iki kuzen, cezaevindeyken hırsızlık için plan yaptı. Çıktıklarında ilk işleri hırsızlık yapmak için motosiklet satın alan iki kuzen, 10 günde farklı evlerden 450 bin lira soydu. Görüntüler üzerine saatlerce kamera görüntülerini izleyen polis, çok geçmeden hırsız kuzenleri yaptıkları operasyonla yakaladı.

Bursa'da karıştığı hırsızlık suçundan cezaevine giren Kenan E.(30) ile Yunus Emre E. (31), 10 yıl boyunca cezaevinde kaldılar. 2 kuzen yakın zamanda cezaevinden çıkar çıkmaz ilk iş olarak bir bayiden sıfır motosiklet satın aldı. Şüpheliler hırsızlık yapmak için satın aldıkları motosikletle cadde cadde, sokak sokak gezerek güvenlik kamerasının olmadığı ev ve işyerlerini gözetirken, yakıt almayı da ihmal etmedi. Şüpheliler yaklaşık 10 günde ev ve işyerlerine girerek 450 bin lira değerinde ziynet eşya çaldılar. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 kuzen için soruşturma başlattı. Saatlerce güvenlik kamerası izleyen ekipler, şüphelilerin cezaevinde 10 yıl yatan Kenan E. ve Yunus Emre E. olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda çalınan eşyalarla birlikte evlerinde yakalanan iki kuzen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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