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Hırsızlık Şebekesi Çökertildi

Depremde hasar gören araçların motor numaraları değiştirildi; 20 milyon TL değerinde 26 araç ele geçirildi.

24.09.2024 19:09
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Depremde zarar gören araçların motor numaralarını kaçak araçlarla değiştirmişler

Zonguldak Emniyeti'nden oto hırsızlık şebekesine darbe

20 milyon TL değerindeki 26 change araç ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda başta depremde hasar gören araçları kaçak araçlarla değiştiren suç şebekesi yakayı ele verdi. Piyasa değeri 20 milyon lira olan 26 araca el konulurken adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince depremde zarar gören araçlar başta olmak üzere hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı veya kaçak araçlarla değiştiren (change) suç şebekesine yönelik yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu piyasa değeri 20 milyon TL olan 26 aracın change edildiği tespit edildi. Araçlara el konulurken adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ekipler, söz konusu araçları change eden suç şebekesine yönelik yapılan operasyon sonucu toplam 47 şüpheliyi tespit etti. Bunlardan suç şebekesinin ele başlığını yapan 12 şüpheli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. 12 şüpheli ifadelerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden M.O. ve P.Y. isimli 3 şüpheli tutuklanırken, diğer şahıslar adli kontrolle serbest bırakıldı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için piyasa değerinin altında fiyatlandırılan araçlarla ağır hasarlı araçları satın alırken dikkatli ve duyarlı olmaları, araçları kontrol ettirirken güvenilir ve uzman eksperleri tercih etmelerinin önem arz ettiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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