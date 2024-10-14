Hırsızlık Yapan 'Bin Bir Surat' Kızlar Yakalandı

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'Bin bir surat' kız hırsızlar, Adana polisinden kaçamadı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kız şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Kozan'da Cumhuriyet, Karacaoğlan, Şevkiye Mahallesinde apartmanlara dilenci gibi girip hırsızlık yapan 3 kızı bulmak için Kozan polisi harekete geçti. Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen polis kadınları tespit edip her yerde aramaya başladı. Yaşları küçük olan ve çok sayıda hırsızlıktan kaydı olan 3 kızdan Z.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler Adana polisi tarafından yakalanıp Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Yaşı küçük kızların hırsızlık yaparken sürekli kılık değiştirdiği bu nedenle "bin bir surat" olarak adlandırıldıkları öğrenildi. Şüpheliler Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.