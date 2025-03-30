Hız İhlalinde 20 Bin Ceza! - Son Dakika
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Hız İhlalinde 20 Bin Ceza!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nda hız ihlali yapan 20 bin 198 sürücüye ceza kesildi.

30.03.2025 16:35
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde hız ihlali yapan 20 bin 198 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 1'inci günü (cumartesi) hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20 bin 198 sürücüye işlem yapıldı. 54 ilimizde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemiyle birlikte, toplam 19 bin 326 kilometrelik güzergahta EDS sistemlerimizle 24 saat esasına göre hız denetimleri yapıyoruz. Gündüz 759'u Jandarma 512'si Polis olmak üzere toplam bin 271 mobil radar ile, gece 400'ü Jandarma, 201'i Polis olmak üzere toplam 601 mobil radar ile hız denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Unutmayalım, ortalama hızdaki yalnızca yüzde 1'lik bir artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırmaktadır. Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen 'aşırı hız' kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hız İhlalinde 20 Bin Ceza! - Son Dakika

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