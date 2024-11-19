Hizbullah İsrail'e Saldırdı - Son Dakika
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Hizbullah İsrail'e Saldırdı

Hizbullah, Tel Aviv ve Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerine yönelik saldırılar düzenledi.

19.11.2024 03:39
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de İsrail ordusuna yönelik bir dizi yeni saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail güçlerinin bir dizi misilleme saldırısı ile vurulduğunu duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Khiam kasabasında bulunan İsrail askerlerinin Hizbullah güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi. Lübnan'ın güneyindeki Aalma ech Chaab köyü yakınlarındaki İsrail askerlerinin intihar dronu filosu ile vurulduğu kaydedilen açıklamada, "Tel Aviv kentinde ise, detayları daha sonra açıklanacak olan hassas askeri noktalara nitelikli saldırı dronları ile hava saldırısı yapıldı" ifadeleri kullanıldı. İsrail'den saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Hizbullah Tel Aviv'e füze saldırısı gerçekleştirmişti

Hizbullah son olarak Tel Aviv'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Yerleşim bölgesine düşen bir füze parçası ise yangına neden olmuştu. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hizbullah İsrail'e Saldırdı - Son Dakika

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