Hizbullah'tan Hayfa'ya Roket Saldırısı

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Hizbullah'ın İsrail'in Hayfa kentine düzenlediği roket saldırısında 7 kişi yaralanırken, çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah saldırıları karşılık vermeyi sürdürüyor. Hizbullah, İsrail'in Hayfa kentine yaklaşık 90 roketle saldırı düzenledi. Saldırıda 7 kişi yaralanırken, çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldi. Roketlerin isabet ettiği bölgede bazı araçlarda yangın çıktı.

İsrail ordusu, roketlerden çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini belirtti. - TEL AVİV