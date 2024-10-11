Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e dronlu saldırı düzenlerken, bir dron Herzliya kentindeki binaya isabet etti.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi İsrail saldırılarına yanıt vermeye devam ediyor. Hizbullah, başkent Tel Aviv'e dronlu saldırı düzenledi. Sirenlerin çaldığı kentte büyük panik yaşandı. Hizbullah dronlarından birinin Herzliya kentindeki binaya isabet ettiği öğrenildi. - TEL AVİV
Son Dakika › 3.Sayfa › Hizbullah Tel Aviv'e Dronlu Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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