Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, FETÖ davasında SEGBİS ile duruşmaya katıldı - Son Dakika
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Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, FETÖ davasında SEGBİS ile duruşmaya katıldı

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan yargılandığı davada SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi. Ogün Samast, geçtiğimiz yıl tahliye edildikten sonra FETÖ terör örgütü davası kapsamında yargılanmaya devam ediyor.

12.06.2024 10:09
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere bu sabah Trabzon Adliyesi'ne geldi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve geçtiğimiz yıl 15 Kasım'da tahliye edilen Ogün Samast'ın 11 sanıklı FETÖ terör örgütü davası çerçevesinde yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Trabzon Adliyesi'ne gelen Samast, son olarak 29 Mayıs'taki duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılmıştı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, FETÖ davasında SEGBİS ile duruşmaya katıldı - Son Dakika

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