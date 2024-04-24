Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı - Son Dakika
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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında, hurdaya dönen araçta bulunan sürücü yaralı olarak kurtuldu. Kazada, sürücü D-400 karayolundan Sezai Karakoç Bulvarı'na girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

24.04.2024 19:16
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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

ADANA - Adana'da trafik kazasında hurdaya dönen araçta sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen sürücü D-400 karayolundan Sezai Karakoç Bulvarına girdi. Otoyol istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Sürücü araçta sıkışırken itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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