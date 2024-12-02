Husiler, ABD Gemilerine Saldırdı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde seyreden 1 ABD savaş gemisi ile 3 ikmal gemisine yönelik saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki ticari ve askeri gemilere yönelik saldırıları ile gündeme gelen İran destekli Husiler, bir kez daha ABD gemilerini hedef aldı. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree tarafından yapılan açıklamada, Aden Körfezi ve Umman Denizi'nde seyreden 1 ABD savaş gemisi ile ABD ordusuyla bağlantılı Stena Impeccable, Maersk Saratoga ve Liberty Grace adlı ikmal gemilerine yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırılarda 16 balistik füze, 1 seyir füzesi ve 1 insansız hava aracı (İHA) kullanıldığı kaydedilirken, ABD'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı. - SANA