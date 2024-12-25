Husiler'den İsrail'e 5. Füze Saldırısı - Son Dakika
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Husiler'den İsrail'e 5. Füze Saldırısı

Husiler\'den İsrail\'e 5. Füze Saldırısı

İsrail, Husiler tarafından fırlatılan füzenin hava sahasına girmeden önlendiğini açıkladı.

25.12.2024 06:43
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığını ve milyonlarca İsraillinin tedbir amacıyla sığınaklara gönderildiğini açıkladı. Füzenin İsrail hava sahasına girmeden önlendiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik bir misilleme saldırısı daha gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığı ve milyonlarca İsraillinin tedbir amacıyla sığınaklara gönderildiği kaydedildi. Füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce önlendiği ifade edilirken, son saldırı Husilerin bir hafta içinde İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği 5'inci füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Husiler dün de füze fırlatmıştı

IDF, son olarak dün Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıklamış, füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Geçtiğimiz cumartesi günü ise Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv'e düşmesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı. IDF, Husiler tarafından fırlatılan füzeyi durdurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, 3-sayfa, İsrail, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Husiler'den İsrail'e 5. Füze Saldırısı - Son Dakika

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