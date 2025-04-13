Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki nükleer kapasiteli Jericho füzelerinin bulunduğu Sdot Micha Hava Üssü'nü ve Ben Gurion Havaalanı'nı iki balistik füze ile hedef aldıklarını açıkladı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Husiler, İsrail'in nükleer kapasiteli Jericho füzelerinin bulunduğu Sdot Micha Hava Üssü'nü ve Ben Gurion Havaalanı'nı iki balistik füze ile hedef aldıklarını açıkladı.
İsrail ordusu, füzelerden sadece birinin İsrail'e ulaştığını ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Husiler, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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