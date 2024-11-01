Husumet Cinayeti: Haraç İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Husumet Cinayeti: Haraç İddiası

Geniş Video İzle

Burdur'da bir restoranda husumetli olduğu kişi kurşunlayarak öldürdü, ifadesinde haraç istemesini öne sürdü.

01.11.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Restoranda husumetlisine kurşun yağdıran zanlı: "Hesabı bana ödetmek istedi"

Adliyeye sevk edilen zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

BURDUR - Burdur'da alkollü bir restoranda karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırarak öldüren ve kaçarken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ilk ifadesinde, "Hüseyin Mete benden sürekli haraç isterdi. Daha önce de 50 bin TL aldı ama geri vermedi. Olay günü restorana geldiğinde de 'Ben bugün burada yiyeceğim içeceğim ama hesabı sen ödeyeceksin' dedi" iddiasında bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.10 sıralarında Burdur merkez Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir mekanda meydana geldi. İddialara göre daha önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin Mete ile Ramazan U. alkollü restoranda karşılaştı. Hüseyin Mete'nin yan masasına oturan Ramazan U. bir süre sonra yanında taşıdığı silahı çıkararak Hüseyin Mete'ye 6 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine restorana çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Hüseyin Mete'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan kaçan şahsı yakalamak üzere çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede Ramazan U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin Mete'nin cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ramazan U. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İlk ifadesi ortaya çıktı: "Benden haraç isterdi"

Adliyeye sevk edilen Ramazan U. emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti işleme sebebine ilişkin, "Hüseyin Mete benden sürekli haraç isterdi. Daha önce de 50 bin TL aldı ama geri vermedi. Olay günü restorana geldiğinde de 'Ben bugün burada yiyeceğim içeceğim ama hesabı sen ödeyeceksin' dedi" iddialarında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Burdur, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Husumet Cinayeti: Haraç İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Yenidoğan savcısıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: İddialar doğru değil Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yenidoğan savcısıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: İddialar doğru değil
17:45 Kırmızı kart gören Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
07:59 İspanya’daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı
07:34 Ankara’daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 19:26:30. #1.11#
SON DAKİKA: Husumet Cinayeti: Haraç İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.