Husumet kavgasında bıçaklı saldırı

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Husumetli olduğu şahsı bıçakla ağır yaraladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde husumetli olduğu şahsı görünce elindeki bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 27. Metal Sokakta meydana geldi. Oğuzhan A. (25), babası Refik A. ile beraber araç lastiği tamiri için lastikçiye gitti. Oğuzhan A., daha önce küfürleşip tartıştığı Mesut T. ile işyeri önünde denk geldi. 2 genç arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Mesut T. elindeki bıçakla Oğuzhan'ı göğsünden bıçakla ağır yaraladı. Şüpheli kaçarken yaralı genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.