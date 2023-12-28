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Husumeti bulunan akrabasını tabancayla göğsünden vurdu - Son Dakika
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Husumeti bulunan akrabasını tabancayla göğsünden vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumeti bulunan akrabasının iş yerine giden kişi, şahsı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Husumeti bulunan akrabasını tabancayla göğsünden vurdu
28.12.2023 - 20:12,
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Husumeti bulunan akrabasını tabancayla göğsünden vurdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumeti bulunan akrabasının iş yerine giden kişi, şahsı göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Olay, İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turangüneş Caddesi üzerinde bulunan köftecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A., husumeti bulunan akrabası B.E.A.'nın iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine S.A., yanında getirdiği tabancayı çıkararak ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri B.E.A.'nın göğsüne, diğer 3'ü ise kasığına isabet etti. B.E.A. kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kısa sürede kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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